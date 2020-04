Sobe para 70 o número de casos suspeitos de coronavírus em Volta Redonda

Em sua participação nas redes sociais nesta quarta-feira, o prefeito Samuca Silva informou que Volta Redonda tem mais um caso com coronavírus (Covid-19). O número de casos suspeitos agora subiu para 70.

O prefeito disse que Volta Redonda tem 554 casos suspeitos. Samuca lembrou que até agora foram três mortos no município. No momento Volta Redonda tem cinco pessoas internadas, quatro casos suspeitos e uma já confirmada com o coronavírus

O prefeito lembrou as palavras do governador do Estado do Rio, Wilson Witzel sobre o município de Volta Redonda. “O governador disse que estamos numa área quente e de forte circulação do vírus. Quero aproveitar e enaltecer o trabalho do nosso governador a frente tomando medidas para proteger o cidadão” disse Samuca.

O prefeito voltou a pedir para que as pessoas não saiam de casa sem necessidade. “Caso seja necessário faça uma máscara e não fiquem em aglomerações. Se protejam e fiquem em casa”, orientou o prefeito.