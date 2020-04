Volta Redonda prorroga prazos de vencimento do IPTU 2020

Novos carnês já estão disponíveis no portal da prefeitura

A cidade de Volta Redonda prorrogou, através de decreto, o prazo de vencimento das contas do IPTU 2020, com desconto de 10%. O cidadão que optar pela cota única com este desconto terá até o próximo dia 18 de abril para o pagamento. Para pagar parcelado em seis vezes, o contribuinte terá até o dia 30 de junho de 2020 para liquidar a primeira cota.

A segunda parcela deve ser paga até o último dia de julho e o vencimento se mantém, sempre no último dia do mês, até novembro de 2020. Os carnês com a 2ª via já estão disponíveis no portal da Prefeitura de Volta Redonda ou através do link: http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/13-geral/463-impostos-e-taxas/.

“Com essas medidas adotadas temos o objetivo de amenizar os impactos econômicos decorrentes dos efeitos diretos e indiretos da pandemia. A população acaba por colocar como prioridade outras contas e necessidades. Por isso, prorrogamos as datas para não sobrecarregar o cidadão e não deixar de arrecadar. Queremos que o cidadão tenha menos uma preocupação neste momento de crise”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Na última semana, Volta Redonda lançou o programa Cidade Solidária, com ações sociais que visam diminuir o impacto das restrições sociais por conta do combate ao coronavírus. Empresas que se interessarem em realizar doações para colaborar com as ações da prefeitura, através de uma conta da secretaria de Saúde (SMS), poderão ter esses valores abatidos no IPTU e no ISS. Os dados bancários são do Banco do Brasil: Agencia 0262 e Conta 93944-7.

Outra ação tomada pela prefeitura de Volta Redonda foi de prorrogar, também por 30 dias, as datas de vencimento de água e esgoto do Saae-VR (serviço Autônomo de Água e Esgoto). A prorrogação é para caput cujo consumo seja inferior a 10m3. Também fica vedado o corte de água por falta de pagamento pelo prazo estabelecido por decreto.

Além disso, as parcelas de financiamentos junto à Cohab/VR (Companhia de Habitação de Volta Redonda) também foram prorrogadas. As prestações com o vencimento em março e abril dos financiamentos imobiliários poderão ser quitadas nos dois meses subsequentes. A parcela com vencimento em março de 2020 deverá ser paga no primeiro mês subsequente ao final do financiamento e a parcela com vencimento em abril de 2020 deverá ser paga no mês seguinte, seguindo o mesmo dia fixado no contrato.

Como retirar a guia de pagamento do IPTU

Os interessados em retirar a 2ª via do IPTU devem acessar o site: https://new.voltaredonda.rj.gov.br/ e clicar na aba sobre o assunto. Automaticamente será redirecionado a página com as opções de IPTU e IPTU Digital e outros serviços. Após selecionar a opção que deseja, uma página da Secretaria de Fazenda será aberta. Lá o contribuinte irá encontrar a opção da 2ª via do IPTU, assim podendo retirar sua guia de pagamento após inserir a Inscrição Imobiliária (número de 12 algoritmos).

Os moradores que desejam receber o carnê digital a partir de 2020, devem realizar seu cadastro por meio do site: http://iptudigital.voltaredonda.rj.gov.br/