Abrigo Temporário de Barra Mansa recebe plantio de hortaliças

Atividade leva oportunidade de novos aprendizados à população em situação de rua

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está realizando uma ação voltada para o resgate da autoestima da população em situação de rua, acolhida no abrigo temporário do Centro de Lazer do bairro Ano Bom. Trata-se do plantio de mudas de hortaliças.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, destacou que a iniciativa, idealizada pelo vereador Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, também leva novos conhecimentos manuais sobre manejo, cuidados e produção de uma horta.

– Estamos introduzindo no local, hortaliças para que os abrigados aprendam práticas que possam vir a gerar renda para eles no futuro. O intuito é que eles saibam cuidar, replicar, fazer plantio, manejar uma horta – ressaltou Vinícius.

O idealizador da proposta destacou o processo de integração e interação existente na atividade. “Nossa intenção é ensinar, capacitar. No entanto, estamos tendo a experiência da troca do aprendizado, de conviver com essas pessoas e enxergar seus anseios e sentimentos. Estamos tendo a chance de transmitir e receber conhecimentos, de demonstrar que nos espaços urbanos também possível produzir alimentos e garantir a soberania alimentar, disse o vereador Beleza, destacando sua gratidão no desenvolvimento do processo”.

O abrigo temporário de Barra Mansa atende 19 pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Na unidade, eles recebem toda a assistência promovida pela Prefeitura com o intuito fundamental de torná-las protegidas a contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).

No local os assistidos têm, diariamente, todas as refeições, além de lanches, acompanhamento de saúde com atendimentos médicos e psicológicos, práticas de atividade física, entre outras. Os auxílios acontecem durante toda a semana, 24 horas por dia.