Adolescente é apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas em Barra Mansa

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na quarta-feira por fato análogo ao tráfico de drogas, na Rua São Vicente de Paula, na Siderlândia, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, o adolescente estava na rua e ao avistar a viatura correu para dentro de sua residência. A mãe do adolescente, de 49 anos, autorizou a entrada dos agentes que apreenderam duas sacolas, uma com 70 pinos de cocaína e outra com vários pinos vazios.

Ele e a mãe foram levados à delegacia para o registro do caso. (Foto Polícia Militar)