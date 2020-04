Polícia Militar prende suspeitos e apreende drogas em Volta Redonda

Suspeitos recebem voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda

Policiais militares estavam em patrulhamento na quarta-feira quando perceberam que um suspeito estava se comunicando com outra pessoa com o rádio transmissor na Rua A, no bairro São Sebastião, em Volta Redonda. Ao perceber a presença dos agentes, o suspeito tentou esconder o rádio transmissor na cintura. Durante abordagem os policiais encontraram o rádio. Os agentes pediram a presença de uma viatura policial para tentar chegar até o residencial conhecido como “Predinhos”.

O outro suspeito conseguiu fugir para uma área de mata, mas foi detido em um brejo. Com ele, os agentes encontraram uma mochila com entorpecentes e outro rádio transmissor. Foram apreendidos dois rádios transmissores, dois celulares, 135 pinos de cocaína, cinco trouxinhas de maconha, 28 pedras de crack e 12 sacolés de cocaína, nove frascos de “cheirinho da loló” e R$30.

Os dois receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.