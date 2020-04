Policiais militares prendem em VR homem por assalto em Barra Mansa

A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira, um homem de 28 anos, por assaltado a uma funcionária de uma empresa de beneficiamento de aço em Barra Mansa. O homem foi preso no bairro 207, em Volta Redonda. Ele confessou ter participado do assalto à funcionária, No roubo, ocorrido no dia 7 de março ele levou foram levados R$ 53,7 mil.

Policiais militares prenderam o suspeito que foi levado para a Delegacia de Polícia, onde não só confirmou a participação, como indicou o comparsa e revelou que o assalto foi planejado por outro empregado da empresa, que fica na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom.

O suspeito foi identificado a partir de imagens de câmeras de segurança, em que aparece com o outro suspeito numa motocicleta. Na ocasião em que prestou depoimento, o homem preso nesta quinta-feira foi liberado por não ter havido flagrante.

Agora, no entanto, ele foi preso com base em ordem judicial, sendo apresentado na delegacia de Barra Mansa, onde o mandado foi cumprido. Foto: Reprodução vídeo