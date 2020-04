Porto Real restringe acesso a cidade nesta quinta-feira

Para conter o avanço do novo coronavírus no município, a Prefeitura de Porto Real inicia nesta quinta-feira, dia 9, uma operação de restrição de acesso a cidade. Do total de dez entradas do município, apenas cinco permanecerão abertas, sendo que nesses pontos haverá barreiras sanitárias, para checagem de sintomas da Covid-19 por um profissional de saúde.

O tráfego de carretas, caminhões e ônibus de funcionários de empresas também será restrito a determinados trajetos para evitar a circulação de pessoas oriundas de região com maior incidência da doença. “São medidas necessárias neste período crítico da doença. Lamentamos o transtorno que pode causar para algumas pessoas, mas precisamos colocar a saúde pública como prioridade neste momento”, argumentou no prefeito Ailton Marques.

Na prática, moradores, familiares, pessoas que trabalham, ou realizam serviços específicos em Porto Real, poderão entrar e sair do município, mas serão monitorados nas barreiras sanitárias durante o horário de funcionamento, das 7h às 20h. Residentes que apresentarem sintomas da Covid-19 serão encaminhados para unidades de saúde e os não residentes serão orientados a retornarem para o município de origem.

O tráfego de caminhões e ônibus de empresas será destinado prioritariamente para a Rodovia Presidente Dutra, de onde poderão acessar o Polo Industrial e as demais empresas instaladas no município, sempre pelos trajetos mais curtos e com retorno pelo mesmo caminho. O abastecimento do comércio local através de caminhões ou utilitários continuará permitido, assim como o tráfego dos veículos de grande porte cujo motorista possa comprovar que seja residente em Porto Real.

Para facilitar a operação das barreiras sanitárias, os seguintes acessos secundários do município serão totalmente interditados: no bairro São José, Rua Treze de Junho (esquina com retifica de motores); Rua Primeiro de Maio (subida do viaduto e no Ribeirão da Divisa); Rua André Luiz/Avenida Geraldo Ribas (na Ponte Metálica para Quatis); e também na Rua André Luiz (na Ponte Francisco Fonseca, que liga à zona rural de Quatis).

Nesses locais haverá sinalização e serão colocadas barreiras fixas para impedir o trânsito de veículos. Os demais pontos de entrada em Porto Real permanecem abertos. As barreiras sanitárias estarão localizadas na Avenida Renato Monteiro, altura da Resitamix; Avenida Geraldo Ribas, (altura da Rua Ceará, no bairro Fátima); Rua Seigo Chokyu, próximo à Secretaria de Ordem Pública; e, em Bulhões, na Avenida H.R Pritchad; saída da Dutra e na Ponte do Rio Barreiro, na divisa com Resende.