Volta Redonda disponibiliza serviço de apoio psicológico aos profissionais da saúde

Serviço de apoio psicológico

Servidor deve se inscrever na Divisão de Área Técnica e Educação em Saúde, na sede da SMS, ou através do telefone (24) 3339-9647, das 08h às 17h

Para ajudar os profissionais da rede de saúde do município que estão trabalhando no combate ao Novo Coronavírus, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), disponibilizou um canal de apoio psicológico aos funcionários da área. A Central de Apoio e Atendimento Psicológico está funcionando com a escala de 40 profissionais, todos voluntários, inscritos através do site da prefeitura de Volta Redonda. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Atualmente, cerca de 50 profissionais estão sendo atendidos pela iniciativa. O servidor interessado deve entrar em contato com a Divisão de Área Técnica e Educação em Saúde, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no bairro Aterrado, ou através do telefone (24) 3339 9647, das 8h às 17h.

De acordo com a psicóloga da Divisão de Área Técnica e Educação em Saúde, Lívia Azevedo, a ideia do apoio psicológico surgiu da necessidade de tornar a realidade atual mais tolerável aos profissionais de saúde de Volta Redonda. “O atendimento veio então como forma de apoio a esses profissionais que estão no enfrentamento desta pandemia e que não podem fazer o isolamento social. A atuação do psicólogo em situações emergenciais e de calamidade pública está prevista no artigo primeiro do código de ética desta profissão, onde, dentre as responsabilidades do psicólogo nesta situação específica, é dito que o mesmo deve prestar serviços profissionais sem visar benefício pessoal”, explicou a psicóloga.

Para cada funcionário serão feitos oito atendimentos terapêuticos, garantindo total sigilo e seguindo as normas do Conselho Federal de Psicologia. Ainda em relação ao sigilo, é importante frisar que somente duas pessoas têm a permissão para ter acesso à lista de funcionários que estão em acompanhamento. Entre os assuntos mais abordados atualmente estão o sofrimento em lidar com questões da pandemia, ansiedade e vida pessoal, visto que muitos fazem parte do grupo de risco ou moram com pessoas deste grupo.

O psicólogo voluntário Edson Dias ressalta que a praticidade desta maneira de se prestar o trabalho é algo que aumenta a eficácia em frente à urgência. “Este serviço não abre mão dos princípios éticos que regem um atendimento terapêutico, além de oferecer mais comodidade para o consulente em relação à escolha de dia e horário para os atendimentos. E o principal: neste momento delicado que estamos vivenciando, conseguimos manter o isolamento social e ao mesmo tempo atuar na prevenção da saúde, principalmente no que diz respeito ao psíquico e emocional. Acredito que o atendimento online, que já era uma prática permitida pelo Conselho Federal de Psicologia, ganhará forças neste momento e será um recurso que se manterá, mesmo com a normalização desta situação atual”, disse o psicólogo.

O coordenador do Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador (Cerest), Marcelo Cavalieri, ressalta a importância da iniciativa. “Através desse atendimento é possível diminuir o estresse e a ansiedade, fazendo com que o medo não tome conta da vida do trabalhador, mas sim que ele tenha consciência e respeite o momento que estamos passando. Tentamos, através desse atendimento, fazer com que ele continue suas atividades normais”, disse o coordenador.