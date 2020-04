Volta Redonda tem a quarta morte por coronavírus

O prefeito Samuca Silva, utilizando as redes sociais, confirmou nesta quinta-feira, a quarta morte por coronavírus (Covid-19), no município. A mais recente vítima é uma idosa, de 65 anos. O número de casos no município chega a 84. O número de casos suspeitos até agora é de 602.

O prefeito também informou que o número de testes negativos é de 179. Samuca disse que as medidas tomadas até agora foram importantes. “Poderia ter sido pior se não tivéssemos adotado as medidas restritivas”, comentou.

Sobre os comentários de que o governo está usando a crise para fazer política, Samuca rebateu. “Não é época de fazer política, muito menos politicagem. Pedimos para que vocês não saiam de casa” pediu mais uma vez o prefeito.

Samuca disse que recebeu uma recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para não relaxar as medidas estabelecidas em decreto. “Vou seguir as recomendações”, foi taxativo o prefeito.

Samuca anuncia medidas de austeridade diante do combate ao Novo Coronavírus

Volta Redonda tem quatro óbitos e 84 casos confirmados de Covid-19

Em anúncio feito pelas redes sociais nesta quinta-feira, dia 9, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, anunciou novas medidas econômicas diante do combate a Covid-19, o Novo Coronavírus. Samuca também atualizou os dados de contaminação no município. Mais uma morte – de uma mulher de 65 anos – foi confirmada por coronavírus. A cidade passa a ter quatro óbitos confirmados e três mortes suspeitas pela Covid-19. Os casos de contaminação também subiram: agora são 84 confirmados e 602 casos notificados como suspeitos.

Diante do quadro, o prefeito anunciou medidas de austeridade que podem gerar, ao município, uma economia de quase R$ 60 milhões. Diminuir o valor da folha de pagamento do município foi uma das medidas determinadas por Samuca. O prefeito orientou a Secretaria de Administração (SMA) viabilizar, já a partir de abril, o corte de 10% na folha. E também orientou estudos para que, em casos específicos, servidores tenham a carga horária reduzida para assim terem redução de salários. “O impacto de todas as medidas que estamos ordenando podem chegar, se tiverem êxito, a R$ 60 milhões”, estimou.

O prefeito também autorizou a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) a negociar a venda da gestão da folha de pagamento do município com uma instituição financeira. Samuca ainda anunciou o corte de 25% dos contratos não essenciais de toda estrutura municipal.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) tem a meta de negociar terrenos do município, para possíveis investimentos do setor privado, na ordem de R$ 10 milhões. “O decreto com o detalhamento de todas essas e outras medidas será publicado nos próximos dias”, disse o prefeito.

Outra medida é o pedido para que Procuradoria Geral do Município (PGM), junto à Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), busque de formas judiciais utilizar 10% do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental, assinado com a CSN, para ser utilizado pela Secretaria de Saúde (SMS). O valor seria da ordem de R$ 30 milhões.

Samuca também aproveitou a live pelas redes sociais para anunciar que será lançado, em 15 de abril, o site www.comerciovr.com.br, uma plataforma de divulgação de estabelecimentos e produtos, com possibilidade de venda online. Será um shopping virtual e os empresários terão acesso livre no site”, disse o prefeito, acrescentando que o site será mantido pela prefeitura.

Samuca volta fazer apelo por isolamento social

Durante a transmissão, o prefeito Samuca Silva voltou a fazer o apelo para que a população fique em casa, cumprindo isolamento domiciliar. “Somos a terceira cidade do Estado do Rio com mais casos em números absolutos. Mas, na proporção casos confirmados e habitantes, somos a primeira cidade. Nesse mesmo contexto de casos e habitantes, somos a sexta no Brasil com mais contaminados. Pessoal, o vírus é mundial e está em Volta Redonda. Se a gente não tivesse tomado as medidas de restrição cedo, esse número seria muito maior’’, disse o prefeito.

Samuca revelou ainda que recebeu, nesta quinta-feira, uma recomendação do Ministério Público do Estado para que as medidas de restrição de aglomeração não sejam suspensas. “E já adianto para a população que vamos seguir essa recomendação. Não tem como flexibilizar nesse momento, os números estão aumentando de forma alarmante’’, disse Samuca.

O Secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, comentou que a medida de restrição domiciliar é uma das principais para evitar o contágio em massa. ‘’Estamos mantendo uma média de 13% de contaminados de todos os exames feitos. Com isso, com mais de 600 casos suspeitos, podemos ter outras 80 pessoas com Covid-19. Por isso digo que uma das medidas para a gente achatar a curva é o isolamento social’’, complementou Alfredo Peixoto.