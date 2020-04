Barra Mansa tem até agora 19 casos positivos de coronavírus

O prefeito de Barra Mansa utilizando as redes sociais disse que nesta sexta-feira, que o município em 19 casos positivos do coronavírus, destes, sete são médicos.

No momento cerca de 145 pessoas foram testadas. 30 suspeitos aguardam o resultado do exame. Segundo Drable, o município tem agora 19 casos positivos, sendo, sete médicos e uma servidora do hospital, que também deu positivo.

O prefeito disse que Barra Mansa recebeu do governo do estado R$1mi. O município vai receber através da publicação da portaria 774 do Ministério da Saúde o valor maios de R$5mi.