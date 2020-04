Justiça mantém restrição de entrada de veículos em Volta Redonda

Em Volta Redonda, conforme Decreto Municipal do prefeito Samuca Silva, segue proibido a entrada de veículos da região metropolitana do Rio de Janeiro e de outros estados. A medida foi tomada diante do combate ao Novo Coronavírus, visando evitar contágio comunitário pelo vírus.

O desembargador federal Aluísio Mendes, no plantão do TRF2, negou na noite desta quinta-feira (dia 9) o pedido de liminar ao Ministério Público Federal (MPF), que contestava em juízo um decreto do município de Volta Redonda. A primeira instância de Volta Redonda já havia negado o pedido liminar e, por conta disso, o MPF apresentou agravo no TRF2.