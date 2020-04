Policiais militares salvam bebê engasgado em Três Rios

Policiais militares salvam bebê

Um bebê (sexo feminino), de 28 dias, que tinha engasgado em casa com leite materno, foi socorrido por três policiais militares na tarde de quinta-feira, na Rua Oito de Maio, no bairro Caixa D’água, em Três Rios.

De Imediato, os policiais realizaram a manobra *Heimlich, onde a bebê começou a chorar e tossir. Depois do socorro o bebê foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realizar exames. Ele foi liberada logo em seguida.

* A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.

Nesta manobra, utilizam-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, o que provoca uma tosse forçada, que faz com que o objeto seja expulso dos pulmões. Ela foi inventada pelo médico estadunidense Henry Heimlich, em 1974, e pode ser praticada por qualquer pessoa, bastando que se siga corretamente as orientações.