PRF prende três homens com drogas escondidas em fundo falso de carro

As drogas estavam escondidas em fundo falso de carro

Dezenas de trouxinhas de maconha e pinos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As drogas eram levadas do Complexo da Maré para Minas Gerais. O flagrante aconteceu na BR-393, em Sapucaia, na noite de quinta-feira (9).

Por volta das 18h30, policiais rodoviários federais da 6ª Delegacia (Três Rios) faziam patrulhamento na rodovia. Na altura do quilômetro 105, após desconfiarem da atitude dos ocupantes de um veículo, deram ordem de parada. Eles desobedeceram e iniciaram uma fuga em alta velocidade.

Cerca de um quilômetro depois, os policiais conseguiram parar o automóvel e abordar os suspeitos. Eles estavam bastante nervosos e não souberam explicar o motivo de tentarem fugir, o que aumentou a desconfiança. Em uma consulta aos sistemas de segurança pública, foi verificado que um dos homens possuía antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo.

Durante uma revista mais detalhada, os policiais encontraram 48 trouxinhas de maconha e 21 pinos de cocaína. Os entorpecentes estavam escondidos num fundo falso do carro. Os indivíduos acabaram confessando que compraram as drogas no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, e pretendiam levar para Além Paraíba (MG).

A ocorrência foi encaminhada para a 109ª DP (Sapucaia).