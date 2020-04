Homem é detido por desacato e porte de drogas em Volta Redonda

Um homem, de 35 anos, foi detido na sexta-feira, por desacato, resistência e porte de um pino de cocaína, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Os policiais estavam em patrulhamento quando perceberam o homem em atitude suspeita. Ao ser abordado o homem resistiu e os policiais precisaram usar as algemas. No bolso do suspeito os agentes encontraram um pino de cocaína. Ele teria entrado em luta corporal contra os policiais que revolveram pedir reforço.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi enquadrado por desacato, resistência, vias de fato e por posse de drogas.

Os policiais que executaram a abordagem se dirigiram ao ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Ébole) para realizar exame de corpo delito em virtude da agressão e resistência oferecida pelo suspeito.