Policia Civil prende suspeitos de furto e arrombamento em lojas em Paraty

Policiais civis, comandada pelo delegado Marcelo Russo, prenderam no início da tarde deste sábado, por volta das 14 horas, sete suspeitos de cometer delitos, furtos duplamente qualificado e arrombamento em lojas de Paraty.

Segundo o delegado, os suspeitos estavam aproveitando do fechamento do comércio para praticar furtos em várias lojas do Centro Histórico do município e vendendo as mercadorias para o comércio de Angra dos Reis. O lucro era dividido entre eles.

Imagens de câmeras da cidade ajudaram os policiais civis a prender os suspeitos. Todos são maiores de idade, sendo uma mulher e 5 homens. Dois suspeitos confirmaram o crime. Os suspeitos ficaram presos.