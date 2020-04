Prefeitura de Volta Redonda realiza serviços de manutenção da cidade durante final de semana

Operação tapa-buraco fez mutirão no bairro Aterrado

A Prefeitura de Volta Redonda segue atuando na manutenção da cidade. Neste sábado, dia 11, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) atuaram por diversos bairros da cidade, com operações tapa-buraco, retirada de entulhos, limpeza, capina e roçada. Mesmo com medidas de restrição por conta do Novo Coronavírus, os serviços não param. Os servidores recebem orientação de prevenção, fazem higienização e os funcionários da faixa de risco estão dispensados do trabalho.

No bairro Aterrado, a operação tapa-buraco passou por diversas ruas, como a Avenida Lucas Evangelista e Paulo de Frontin. Os serviços visam melhorar as vias e, consequentemente, a mobilidade urbana da cidade. O bairro Mariana Torres também recebeu serviços de tapa-buraco.

O Córrego Cachoeirinha, próximo à Praça Japão, na Vila Santa Cecília, também recebeu serviços de manutenção, como capina e roçada. Também foi feita roçada nos canteiros centrais e laterais da BR-393, na altura do bairro Conforto, assim como limpeza da Praça Tiradentes, no bairro Retiro, e a Rua Barão de Mauá, no Jardim Belmonte. O Cemitério Municipal também segue recebendo serviços de manutenção pela SMI.

O prefeito Samuca Silva ressalta que, mesmo em período de restrições por conta do combate a Covid-19, é importante a manutenção da cidade continuar. “Estamos mantendo os serviços essenciais na cidade e avançando na manutenção. A orientação é para que, quem puder, fique em casa e nossos servidores estão tomando todos os cuidados necessários. Os serviços de manutenção da cidade continuam e quem tiver alguma necessidade em sua rua pode acessar o Fiscaliza VR, tanto pelo aplicativo quanto pelo site (voltaredonda.rj.gov.br/fiscalizavr)”, disse Samuca.