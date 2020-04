A última atualização do Portal Coronavírus foi feita no sábado

No portal da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o município de Resende consta com seis casos suspeitos de coronavírus.

Os bairros citados no Portal em Resende são: Centro, Jardim Brasília, Liberdade, Morada da Colina, Morada do Contorno e Vila Julieta. A última atualização foi na sexta-feira, dia 10 de abril. Os casos mais recentes do vírus ainda não estão computados no Painel Coronavírus.