Sobe para 100 o número de casos de Covid-19, em Volta Redonda

Através das redes sociais o prefeito Samuca Silva divulgou na tarde deste sábado o número de pessoas suspeitas e confirmadas com o coronavírus, (Covid-19), em Volta Redonda. O aumento foi de sete casos em relação ao dia anterior, sendo seis mulheres e um homem.

Até o momento estão confirmados 100 novos casos do Novo Coronavírus. O município também tem 637 casos suspeitos aguardando resultado do exame. Já foram descartados 179 casos. Volta Redonda mantém registro de sete óbitos pela Covid-19. Estão internadas 16 pessoas, sendo 12 suspeitas e quatro confirmadas.

As medidas de quarentena são fundamentais para evitar a proliferação do vírus. A prefeitura de Volta Redonda reafirma as medidas de restrição do convívio social com objetivo de achatar ainda mais a curva de contaminação.

Samuca fez um apelo para que as pessoas se cuidem e permaneçam em casa. “O vírus que está atacando no mundo todo é o vírus que está em Volta Redonda. Por favor, fiquem em casa”, finalizou o prefeito.