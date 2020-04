Carro é encontrado com marcas de tiros em Volta Redonda

Um Fiat Palio com placa da cidade de Piquete (SP) foi encontrado com marcas de tiros neste domingo nas proximidades do Parque do Contorno, no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda. Existe a possibilidade do veículo ter sido usado na fuga de criminosos durante uma troca de tiros com policiais militares, na tarde de sábado, no bairro Jardim Belmonte, onde dois homens foram presos e houve a apreensão de uma pistola e de uma roupa de camuflagem.

No interior do veículo foi encontrada uma conta telefônica encontrada no interior do veículo. Os policiais chegaram ao seu proprietário, morador do bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

O dono do carro, de 29 anos, que trabalha como motorista de aplicativo, alegou aos agentes que, no sábado, foi solicitado para pegar três rapazes na rodoviária de Barra Mansa, no Centro, para fazer uma corrida até o Jardim Belmonte, onde foi assaltado, sendo roubados, além do carro, seus documentos pessoais e celular. Ele mostrou cópia do registro de ocorrência que fez na delegacia de Barra Mansa.

No entanto, o caso teve um desdobramento que ainda está sendo apurado: é que uma mulher de 41 anos pediu ajuda à polícia para localizar seu filho, de 22 anos, que estaria desaparecido desde a tarde também do sábado, quando teria usado os serviços do mesmo carro do aplicativo. À PM, a mulher disse que procurou o dono do veículo, que negou com veemência ter atendido o filho dela.

Aos policiais militares, no entanto, ele disse que, embora não tenha atendido o suposto desaparecido, os dois são conhecidos e já foram presos por tráfico de drogas. Diante do que foi apurado, os policiais militares levaram os fatos à delegacia de Barra Mansa, que vai assumir a investigação.