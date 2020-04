Hospital Regional recebe pacientes com coronavírus do Rio e Baixada Fluminense

O Hospital Regional (Zilda Arns) recebeu na noite de sábado vários pacientes, que chegaram em ambulâncias, trazidos de vários municípios do Estado do Rio de Janeiro. As primeiras informações dão conta de que os pacientes com coronavírus (Covid-19) vieram de bairros do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Na quinta-feira, dia 12, pelo menos 49 pacientes foram internados com suspeita de coronavírus.

O local foi anunciado pela Secretaria Estadual de Saúde como uma das unidades de referência no tratamento contra a doença. A unidade de saúde tem 180 leitos reservados para pacientes infectados e 73 aparelhos respiratórios.

Este é o único hospital do interior do estado anunciado como referência.