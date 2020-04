Prefeitura de Volta Redonda oferece cursos gratuitos através da Praça Ceu

Estão disponíveis diversos cursos online e gratuitos voltados para área de tecnologia digital para jovens do município

A prefeitura de Volta Redonda, através de uma parceria entre a Praça Ceu (Centro de Artes e Esportes Unificados) e o Movimento RECODE, que é uma organização social que promove o empoderamento digital, está oferecendo diversos cursos gratuitos na área de tecnologia digital para jovens de 14 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social.

Os cursos são online e a plataforma oferece uma metodologia própria, conteúdo exclusivo e certificação Microsoft. A ideia dos cursos é fortalecer o empoderamento digital, voltados ao uso consciente, ético e cidadão da tecnologia.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, comentou que essa é uma oportunidade de usar o tempo do isolamento social para adquirir novos conhecimentos. “Vamos transformar esse período em algo benéfico. Temos que ficar em casa! Mas não precisa ser um tempo perdido. Façam os cursos, eles são gratuitos”, frisou Samuca.

Para a secretária municipal de Cultura, Aline Ribeiro, essa parceria entre a Praça CEU – Volta Redonda e o Movimento RECODE é incrível, que oferece cursos em conscientização digital para transformação social. “A metodologia parte da crença que todo mundo pode ser um agente transformador na sociedade. Mais do que oferecer formação em tecnologia, o objetivo é buscar desenvolver três dimensões da vida do aluno: A dimensão do EU, a dimensão do NÓS, a dimensão do TODOS NÓS”, disse Aline.

Para se inscrever é necessário acessar o link https://plataforma.recode.org.br/index.php/login. E para obter mais informações basta enviar um email para [email protected] ou ligar para (24) 3339-4204.

Confira a lista de cursos:

Introdução ao mundo digital

Gestão de projetos e aplicativos de impacto

Aprendendo a programar

Tecnologias exponenciais

Hackeando seu futuro

Biblioteca como agente de transformação

Metodologia Recode

Gestão de Comunicação para bibliotecas

Gestão compartilhada para bibliotecas