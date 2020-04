Profissionais do Cemitério Municipal de Barra Mansa recebem equipamentos de segurança 

Durante a atividade de rotina, funcionários são orientados a utilizar os acessórios corretamente

A Prefeitura de Barra Mansa segue investindo em ações a fim de evitar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19), mantendo os serviços essenciais à disposição da população. Dentre as iniciativas está o cuidado com os profissionais que atuam no Cemitério Municipal. Desde o início da pandemia todos os funcionários estão exercendo suas funções devidamente equipado com máscara, luvas, macacão e bota.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Ruth Coutinho, a medida é uma forma de mostrar o compromisso com os profissionais e também com o município. “Entendemos que alguns tipos de serviços não tem como parar então nosso compromisso é garantir que essas pessoas estarão segura durante o exercício de sua atividade. Isso protege ele, seus familiares e o município no geral”, disse Rutinha.

O gerente do Cemitério Municipal, Alan Carlos Soares, disse que a redução de pessoas durante os velórios e enterros também esta sendo mantida como forma de prevenção. “Entendemos que o momento exige ações mais rígidas, então estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, em evitar aglomerações nos locais. Tudo isso com o propósito de evitar a circulação do vírus até que possamos retornar as nossas atividades normalmente”, completou.