Aumenta o número de casos suspeitos de Coronavírus em Volta Redonda

Aumenta o número de casos suspeitos de coronavírus

O prefeito Samuca Silva participou mais uma vez das redes sociais nesta segunda-feira, onde informou que a partir desta segunda-feira volta a fazer a Live diariamente. Segundo Samuca, o número vem aumentando e há necessidade de fazer a atualização diariamente para evitar os fake news.

De ontem para hoje em Volta Redonda foram 10 novos casos, sendo quatro mulheres de 21, 32, 29 e 34 anos, e seis homens de 42, 57, 18, 43, 55 e 31 anos. São 60% do sexo feminino e 40% do sexo masculino. A taxa de letalidade é baixa 3%. Volta Redonda tem até agora 677 casos notificados. Casos confirmados 122 (com exames clínicos) e não confirmados 19. São 354 casos negativos para o Covid-19. Volta Redonda é a cidade que tem mais casos de coronavírus em número proporcional e a terceira com mais casos do estado do Rio.

Sobre as entregas das cestas básicas Samuca confirmou que será iniciada na segunda-feira para alunos da rede municipal de ensino que merendavam na escola. As restantes terão que se cadastrar na Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), pelo telefone 3343-2292 ou pela internet, digitando Cidade Solidária para fazer o cadastramento.

COMÉRCIO

Samuca disse que nunca restringiu o comércio e a prefeitura está dando incentivo no site www.comprasvr.com.br que a partir de quarta-feira estará disponibilizado aos comerciantes para poder vender através do delivery.

O prefeito disse que isso não vai ser para sempre. “As pessoas precisam se readequar nesse momento de Pandemia. No momento temos que preservar vidas, O nosso decreto do fechamento do comércio está em vigor até 20 de abril, mas pode se estender até 27 de abril”, completou.

HOSPITAL DE CAMPANHA

Sobre os gastos com o Hospital de Campanha, instalado no Estádio Raulino de Oliveira, Samuca disse que o governo vai criar um site (uma página específica), onde serão informados todos os gastos com hospital. O secretário de Saúde Alfredo Peixoto disse que o custo de cada leito Hospital de Campanha é de R$ 600.

– Nosso objetivo é ser sempre transparente e o Alfredo Peixoto está determinado a colocar todos os gastos nesta página. Não temos nada a esconder – finalizou Samuca.