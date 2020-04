Um caminhão, carregado com batatas, ficou agarrado na tarde desta segunda-feira, no tabuleiro da Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Niterói ao bairro Aterrado, em Volta Redonda. O incidente ocorreu no sentido Aero Clube, no bairro Niterói.

Segundo informações do local ninguém ficou ferido. O trânsito foi interrompido pela Guarda Municipal para que o caminhão fosse retirado. Por volta das 18 horas o trânsito já estava normalizado.