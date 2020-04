Carro capota no Centro de Resende

Um veículo EcoSport, sem placa, capotou na tarde desta segunda-feira, no cruzamento da Rua Coronel José Pessoa com a Gulhot Rodrigues, no bairro Campos Elíseos, no Centro de Resende.

Segundo informações do local outro veículo colidiu na lateral do EcoSport que capotou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram levemente feridas. Um homem, de 27 anos, e uma menina de um ano. Eles foram atendidos no local e liberados em seguida. Um idoso de 65 anos, foi socorrido e levado para o Hospital da Unimed. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde do idoso. O carro já foi desvirado e retirado do local.