Combate ao Coronavírus faz prefeitura intensificar fiscalização em Volta Redonda

Combate ao Coronavírus: Força tarefa checou denúncias da população em diversos bairros com operações diárias e com plantão nos finais de semana.

A prefeitura de Volta Redonda realizou neste domingo, dia 12, mais uma fiscalização para verificar o cumprimento dos Decretos Municipais que restringem atividades sociais e comerciais que causem aglomeração de pessoas. Com base em denúncias da população, equipes das secretarias de Fazenda (SMF) e Segurança Pública (Sesp), Guarda Municipal e Polícia Militar, foram em diversos pontos da cidade realizar a verificação.

Entre os bairros denunciados estavam Monte Castelo, São Geraldo, Morada da Colina, Retiro e Ponte Alta, sendo que apenas um estabelecimento na Avenida Ceará, no Retiro, estava realizando o atendimento presencial. O bar foi interditado e o proprietário orientado quanto ao cumprimento das determinações legais.

O prefeito Samuca Silva pediu a compreensão dos comerciantes e lembrou que a comercialização dos produtos está autorizada, desde que seja feita por delivery. “Estamos passando por um momento único, temos que nos reinventar. As medidas para o comércio de Volta Redonda sempre estiveram mais flexíveis que em outras cidades e agora nós ainda estamos criando um shopping online para ajudar nessa transição dos empresários”, disse.

Também foram realizadas rondas nos bairros Monte Castelo, Colina, São Geraldo, Morada da Colina, Ponte Alta, Jardim Ponte Alta, Retiro, Minerlândia, 249, Sessenta, Casa de Pedra, Jardim Tiradentes e Vila Rica.

Vale lembrar que a população pode continuar ajudando e denunciando os estabelecimentos que estão descumprindo as medidas restritivas através do 156. As fiscalizações estão sendo feitas todos os dias e em sistema de plantão nos finais de semana.