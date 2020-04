Morre o cantor baiano Moraes Moreira

O cantor baiano Antonio Carlos Moreira Pires, Moraes Moreira de 72 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira em seu apartamento, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. Moraes morreu de infarte, segundo informação foi confirmada pela família e pela assessoria.

Uma de suas última publicações no Facebook foi dia 18 de março, quando escreveu aos fãs que estava entre sua casa e escritório, que ficam próximos. “Cumprindo minha quarentena, tocando e escrevendo sem parar”, afirmou. No post, apresentou ainda um cordel batizado Quarentena.

Moraes Moreira nasceu em Ituaçu. Ele comentou em uma entrevista que só viu o mar aos 17 anos. Sonhava estudar medicina, mas abraçou a música, integrando um dos grupos mais importantes da música brasileira: os Novos Baianos. O cantor recorda a vida em comunidade e a influência de João Gilberto sobre ele, Paulinho Boca de Cantor, Galvão, Pepeu Gomes, Baby Consuelo e outros.

O músico começou a trajetória no grupo Novos Baianos, onde tocou entre 1969 e 1975, ao lado de Pepeu Gomes, Baby do Brasil, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão.

Moraes tinha várias músicas gravadas de sua autoria e de outros compositores. Este ano estava completando 51 anos de carreira.

Repertório

Sambadô (Moraes Moreira)/ Deixa o pé no chão (Moraes Moreira) – Moraes Moreira

De cantor pra cantador (Moraes Moreira) – Moraes Moreira no estúdio da Batuta Origens (Moraes Moreira) – Moraes Moreira no estúdio da Batuta

Colégio de Aplicação (Moraes Moreira e Galvão) – Moraes Moreira no estúdio da Batuta

Ferro na boneca (Moraes Moreira e Galvão) – Moraes Moreira no estúdio da Batuta

Odete (Herivelto Martins) – Moraes Moreira no estúdio da Batuta

Brasil pandeiro (Assis Valente) – Moraes Moreira no estúdio da Batuta

Só se não for brasileiro nessa hora (Moraes Moreira e Galvão) – Moraes Moreira no estúdio da Batuta

Besta é tu (Moraes Moreira, Galvão e Pepeu Gomes) – Moraes Moreira no estúdio da Batuta

Pernambuco é Brasil (Moraes Moreira) – Moraes Moreira no estúdio da Batuta

Lá vem o Brasil descendo a ladeira (Moraes Moreira) – Moraes Moreira no estúdio da Batuta

Canta Brasil (Alcyr Pires Vermelho e David Nasser) – Moraes Moreira no estúdio da Batuta