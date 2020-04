Motorista morre ao bater contra uma árvore na Dutra, em Barra Mansa

O enfermeiro radiologista Edimar Vasti, de 42 anos, morreu ao bater com o seu carro EcoSport na tarde desta segunda-feira contra uma árvore no km 287, sentido Rio de Janeiro, da Rodovia Presidente Dutra, na altura do distrito de Floriano, em Barra Mansa. Edmar chegou a ser levado para a Santa Casa de Misericórdia, mas morreu no início da noite de hoje quando dava entrada na unidade hospitalar. Edmar tinha completado mais um ano de vida no domingo de Páscoa.

O enfermeiro morava no bairro Paraíso de Baixo, na Região Leste da cidade, e era membro da Igreja Metodista Wesleyana. O enfermeiro era casado e deixa uma filha. Segundo a NovaDutra, concessionária de administra a rodovia, o congestionamento chegou a um quilômetro. O trânsito só foi normalizado por volta das 18h30min. Foto: Redes Sociais