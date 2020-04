Prefeitura de Resende segue com entrega de kits alimentícios

A prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu andamento nesta segunda-feira, dia 13, à entrega dos kits de gêneros alimentícios. Famílias de alunos matriculados na rede municipal de ensino são beneficiadas com a iniciativa, que garante nutrição no período de suspensão das aulas devido ao combate e prevenção ao coronavírus.

Apesar do decreto que antecipou o feriado do dia 23 para esta segunda-feira, a entrega ocorreu normalmente nas seguintes unidades: Centro Municipal de Educação Infantil Julieta Botelho e na Escola Municipal Algodão Doce. Na quinta-feira, dia 9, mesmo com o ponto facultativo pela Semana Santa, também houve entrega nas escolas: CIEP 489 Augusto de Carvalho, CMEI Maria das Dores Almeida Duarte (Dona Lili) e E.M. Lídia Pires de Magalhães.

– Nós mantemos os serviços emergenciais ou essenciais. Dentro desta nova realidade que vivemos diante da pandemia do coronavírus, a entrega dos kits se tornou essencial e emergencial. Agradeço as equipes que se empenharam em dar continuidade a este trabalho tão importante – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Ao todo, serão quase 14 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino beneficiados com a iniciativa da Prefeitura. Ao final do trabalho, a Prefeitura terá distribuído quase 200 toneladas de alimentos.

Pelo sistema adotado, as escolas e creches recebem os kits e avisam as famílias previamente sobre o horário da distribuição. Com todos devidamente avisados, as filas são organizadas, obedecendo as regras para evitar a propagação do coronavírus. Ou seja, não há necessidade de se deslocar sem necessidade, pois todos serão devidamente avisados da chegada dos kits.