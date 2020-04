Prefeitura de Volta Redonda realiza higienização na Vila Santa Cecília

Ação é mais uma medida de combate ao Novo Coronavírus pela Prefeitura de Volta Redonda

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), segue realizando o trabalho de higienização/sanitização por toda a cidade. Ação é mais uma medida de combate a Covid-19, o Novo Coronavírus. Nesta segunda-feira, dia 13, uma equipe composta por 17 pessoas trabalhou na Vila Santa Cecília percorrendo o trecho entre as Ruas Quatorze (em frente ao Cine 9 de Abril), 25 (ao redor da Drogaria Moderna e Ponto Frio) e Praça Brasil (em torno das Lojas Americanas), onde o fluxo de pessoas é mais intenso.

Para realizar o serviço primeiro é feita a lavagem dos locais para depois aplicar o produto bactericida com o auxílio de uma máquina pulverizadora. O trabalho foi realizado com dois caminhões pipas, com capacidade de oito mil litros cada, com água e cloro.

O prefeito Samuca Silva ressalta que o trabalho de higienização da cidade começou no final de março e que não tem prazo para acabar. “Vamos prosseguir com esse serviço até atingir todos os pontos de maior circulação de pessoas na cidade. Essa é mais uma ação da administração municipal de enfrentamento ao Novo Coronavírus. Aproveito para fazer um apelo para que a população continue em casa e cuidem da higiene pessoal. Esta é a contribuição que cada um pode dar nesse momento”, salientou o prefeito.

A higienização com água clorificada e bactericida já foi realizada nas Unidades Básicas de Saúde da Família dos bairros Santo Agostinho, Volta Grande, Vila Mury, São Sebastião, São Luiz, Dom Bosco, Caieiras, Vila Brasília, Belo Horizonte, Mariana Torres, Coqueiros, Água Limpa, Açude I e II, Retiro I e II, Jardim Cidade do Aço e Verde Vale, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, nos Cais Aterrado e Conforto, no Hospital Dr. Munir Rafful, Hospital São João Batista, Hospital do Idoso e ao redor do Estádio Raulino de Oliveira (onde está sendo montado um Hospital de Campanha com 114 leitos).

Outros locais como CRAS (Centro de Referência à Assistência Social) do Santo Agostinho, Rodoviária Municipal, Capela Mortuária, Secretaria Municipal de Saúde, pontos de ônibus de grande fluxo na Avenida Amaral Peixoto, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e no Conselho Tutelar, também foram higienizados.