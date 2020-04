PRF detém condutor embriagado na Lúcio Meira em Volta Redonda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em patrulhamento por volta das 21h40min, quando teve a atenção voltada para um veículo parado sobre a faixa de rolamento com a condutora e um passageiro acenando para equipe no km 283, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Caieiras, em Volta Redonda.

Atendendo os acenos os policiais pararam para ver o que estava acontecendo. No local foram informados de que um veículo Fiat Uno conduzido por um homem, que estaria embriagado, bateu na traseira do seu carro e fugiu em seguida.

A condutora disse que ninguém havia se machucado e mostrou uma foto do veículo que provocou a colisão. A PRF orientou a condutora ficar no local e saiu em busca do Fiat (Virgínia-MG). O carro foi localizado no km 281, nas proximidades do Posto Borba Gato.

Durante abordagem o homem de 29 anos disse residir em Volta Redonda. Durante fiscalização os policiais constataram de que a documentação do veículo estava irregular. O motorista não apresentou a sua CNH.

Em consulta aos sistemas foi verificado de que a CNH estava vencida há mais de 30 dias. Em revista no interior do veículo foram encontradas latas de cerveja e garrafa de vinho, indicando provável consumo recente.

Policiais rodoviários federais suspeitaram de possível embriaguez e pediram para que fizesse o teste de etilômetro (bafômetro) o que foi recusado pelo motorista.

Ao ser informado sobre os procedimentos administrativos (autuações, retenção do veículo) o homem ficou bastante hostil, agressivo e tentou agredir os policiais. O motorista foi encaminhado até a 93ª Delegacia, onde foi feito o registro policial, sem direito a fiança.

O motorista foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Três Poços, onde foi constatado embriaguez. De volta a delegacia foi verificado que o homem já possui registros por crimes de desobediência e desacato.