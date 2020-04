Volta Redonda inicia semana com manutenção e limpeza nos bairros. Equipes da prefeitura permanecem com serviços de capina, roçada e recolhimento de resíduos em ruas, praças e outros locais públicos

O período de quarentena por conta do novo coronavírus continua em Volta Redonda, mas os trabalhos de manutenção e limpeza da cidade também seguem mantidos pela prefeitura em diversos bairros. Nesta segunda-feira, dia 13, as equipes da secretaria de Infraestrutura (SMI) estiveram na Vila Santa Cecília, onde foram realizadas capina, roçada, limpeza e manutenção de canteiros na Rua 31 e Praça do Japão, onde também aconteceu o recolhimento de resíduos.

A operação tapa-buraco também teve continuidade nesta segunda-feira, com equipes atuando na Rodovia dos Metalúrgicos e no bairro Aterrado. As equipes atuaram também com remoção de galhos e resíduos de cortes de grama na Avenida dos Trabalhadores, nas regiões da Vila Santa Cecília e do Centro.

O recolhimento de resíduos prosseguiu na Via Sérgio Braga (bairros Conforto e Ponte Alta), na Rodovia dos Metalúrgicos (Monte Castelo e Jardim Belvedere), além dos bairros Parque do Contorno e Morada da Colina. O trabalho de retirada de entulho e resíduo ocorreu ainda no bairro Jardim Carolina.

O serviço de capina foi feito nas ruas Maria Cecília, no bairro Retiro, Barão de Mauá, no Jardim Belmonte, além de vias no bairro Cidade Nova. As equipes de roçada atuaram na Rua Santa Teresinha, bairro Niterói, rua e escadão da Carlos Gomes, no Santa Inês, no trevo da Rodovia do Contorno (Três Poços), em frente ao Túnel 20, e em praças e ruas do bairro Jardim Providência II.

“Enquanto nossos profissionais estão nas ruas garantindo a manutenção da cidade, reforçamos a importância do isolamento social. Quem puder, por favor, fique em casa e nos ajude a combater o coronavírus”, alertou o prefeito Samuca Silva.

As equipes da SMI realizaram ainda a limpeza do córrego no bairro São Geraldo, e o Cemitério Municipal do Retiro continua com os serviços de capina e caiação, conforme cronograma.