VR lança portal de transparência com gastos no combate ao Covid-19

Anúncio foi feito pelo prefeito Samuca Silva nesta segunda

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, anunciou nesta segunda-feira, dia 13, que será lançado na próxima semana, no site oficial da Prefeitura, um Portal da Transparência com todos os gastos do município no combate a Covid-19, o Novo Coronavírus. A plataforma será elaborada pela equipe da prefeitura, sem gastos para os cofres do município.

Segundo o prefeito Samuca Silva, em prêmio dado pelo Tribunal de Contas do Estado, Volta Redonda já foi considerada a segunda cidade mais transparente do Estado do Rio.

“Uma das marcas da atual administração municipal é a transparência. E, seguindo nessa tônica, vamos lançar o portal com os dados de todos os gastos e recursos investidos no combate a Covid-19. Isso demonstra o compromisso que nós temos com o dinheiro público. Estamos fazendo todos os esforços, com foco total em salvar vidas”, disse o prefeito.

Nesta segunda-feira, os dados sobre a Covid-19 em Volta Redonda foram atualizados. Agora são 122 casos confirmados de coronavírus, além de sete óbitos também confirmados. São 677 casos suspeitos aguardando resultados de exames e 354 casos notificados já foram descartados.

“Estamos estruturando nossa rede para atender a população, caso seja necessário, da melhor forma, visando salvar vidas. Estamos finalizando o Hospital de Campanha, estruturando o Hospital Santa Margarida e o Hospital do Idoso, sem contar os investimentos na área social, com entrega de cestas básicas, entre outros. E todos os valores investidos estarão no site”, complementou Samuca.

Empresas também podem colaborar com a prefeitura no combate a Covid-19, através de doações. A conta da Secretaria Municipal Saúde (SMS) no Banco do Brasil é: Agencia 0262 e Conta 93944-7. “Será feita a prestação de contas e esses valores poderão ser abatidos no IPTU e no ISS’’, informou. Por SecomVR – com fotos de Felipe Carvalho