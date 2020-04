Antonio Furtado consegue R$4 milhões que serão destinados à região

Verba do ministério da Saúde será utilizada em ações para o enfrentamento do novo Coronavírus

Preocupado com o avanço do Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, o deputado federal Delegado Antonio Furtado tem buscado diversas formas de ajudar os municípios da região com emendas emergenciais. Ao todo, já foram solicitados quase R$4 milhões em recursos para a compra de respiradores, equipamento de proteção individual e criação de novos leitos para atender pacientes.

– Eu venho buscando, junto com minha equipe, a liberação de recursos financeiros para combater o Coronavírus. Hoje recebi a notícia que o dinheiro que havia solicitado para as cidade do Sul Fluminense foi liberado. Essa é a prova de que estamos sendo bem sucedidos na tarefa de contribuir para frear a proliferação do vírus. Agradeço ao Ministério da Saúde, ao ministro Luiz Mandetta e a sua equipe, a sensibilidade de conseguir a rápida liberação desse recurso para ajudar as cidades onde o vírus se alastra – ressaltou o deputado.

Como a questão do avanço do Coronavírus é uma situação emergencial no país, as cidades já estão utilizando a verba. A Santa Casa de Barra Mansa já recebeu R$400 mil e outros R$500 mil estão sendo liberados para a cidade por meio do Fundo Municipal de Saúde. Aperibé teve uma destinação de R$100 mil que foi utilizada para compra de respiradores.

– Externamos nossa perene gratidão pelo vosso empenho na destinação das emendas parlamentares de custeio e investimento, que serão vitais nos esforços para combate aos efeitos da Covid-19. Ações dessa monta demonstram o comprometimento social e republicano de Vossa Excelência, sensível ao momento atroz a qual vivemos, onde a população carece do apoio moral e institucional das autoridades – agradeceu Getúlio José Pereira, provedor da Santa Casa de Barra Mansa.

Outros municípios também foram contemplados com as emendas destinadas pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado. São eles: Angra dos Reis com R$50 mil, Barra do Piraí com R$150 mil, Itatiaia com R$100 mil, Mendes com R$100 mil, Miguel Pereira com R$50 mil, Pinheiral com R$200 mil, Porto Real com R$100 mil, Quatis com R$100 mil, Resende com 433 mil para a Santa Casa, Rio Claro com R$50 mil, Valença com R$ 100 mil e Volta Redonda com R$1 milhão.

– Essas verbas são adicionais, pois eu já tinha enviado antes mais de 8 milhões de reais para a Saúde dessas cidades. Estamos todos empenhados em combater o Covid-19. A grande preocupação é evitar que ocorra um aumento exponencial de pessoas contaminadas e para isso precisamos de Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais de saúde e também de aumentar a capacidade dos hospitais. Esse é meu compromisso como parlamentar e vamos conseguir esse objetivo – finalizou o Deputado.