CDL-VR promove live com CEO da Chilli Beans

Na quinta-feira, 16/04, às 15h50min, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), por meio da CDL Jovem, vai promover uma live especial com o CEO e fundador da Chilli Beans, Caito Maia. A marca é uma das maiores no setor de óculos e acessórios da América Latina.

O bate-papo vai ser pelo instagram @cdlvoltaredonda para falar sobre a importância do marketing digital no cenário atual. Uma boa oportunidade para capacitação de graça pela internet nesse momento em que as empresas estão se reinventando por conta da pandemia do novo coronavírus.