Governador é diagnosticado com o novo coronavírus

O governador Wilson Witzel comunicou, na tarde desta terça-feira (14/04), que está com o novo coronavírus. No vídeo postado nas redes sociais pessoais, Witzel afirmou que realizou o teste após apresentar alguns sintomas típicos da Covid-19, como febre, dor de garganta e perda de olfato. O resultado positivo saiu nesta terça-feira.

Wilson Witzel ressaltou que está se sentindo bem e seguindo as restrições de isolamento social na residência oficial do Governo do Estado, no Palácio Laranjeiras.

– Tenho certeza de que vou superar mais esta dificuldade. Mas todo o povo fluminense pode contar comigo, e vou continuar trabalhando. Eu peço, mais uma vez, que a população fique em casa. O contágio é rápido – afirmou o governador.