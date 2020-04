Prefeitura realiza higienização, limpeza, manutenção e tapa-buraco em Volta Redonda

Serviços executados pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura fazem parte do combate ao novo coronavírus e de manutenção da cidade

O período de isolamento social devido à pandemia de Covid-19, provocada pelo Novo Coronavírus, continua em Volta Redonda. Mas os serviços públicos essenciais não param. Nesta terça-feira, dia 14, a prefeitura deu continuidade aos trabalhos de manutenção, limpeza, tapa-buraco e sanitização/higienização da cidade, mantendo os espaços públicos em dia para quem precisa sair de casa.

“A orientação segue a mesma. Quem puder, fique em casa e ajude a salvar vidas. Estamos trabalhando sem parar, com nosso pessoal treinado e bem protegido, garantindo que a cidade fique bem conservada para quem precisa sair, como profissionais de serviços essenciais”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) deram continuidade à sanitização/higienização na Vila Santa Cecília, em ação de combate à Covid-19. Nesta terça, os locais higienizados foram a Praça Brasil e os arredores do shopping. Primeiro foi realizada a lavagem dos locais e, em seguida, aplicação do produto bactericida com o auxílio de uma máquina pulverizadora.

A higienização com água clorificada e bactericida já foi realizada nas Unidades Básicas de Saúde da Família dos bairros Santo Agostinho, Volta Grande, Vila Mury, São Sebastião, São Luiz, Dom Bosco, Caieiras, Vila Brasília, Belo Horizonte, Mariana Torres, Coqueiros, Água Limpa, Açude I e II, Retiro I e II, Jardim Cidade do Aço e Verde Vale, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, nos Cais Aterrado e Conforto, no Hospital Dr. Munir Rafful, Hospital São João Batista, Hospital do Idoso e ao redor do Estádio Raulino de Oliveira (onde está sendo montado um Hospital de Campanha com 114 leitos).

Outros locais como CRAS (Centro de Referência à Assistência Social) do Santo Agostinho, Rodoviária Municipal, Capela Mortuária, Secretaria Municipal de Saúde, pontos de ônibus de grande fluxo na Avenida Amaral Peixoto, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e no Conselho Tutelar, também foram higienizados.

Limpeza

Além da higienização, as equipes da SMI também realizaram capina, roçada e recolhimento de entulhos e resíduos, entre outros serviços pelos bairros. Os trabalhos de caiação, capina e roçada prosseguiram no Cemitério Municipal do Retiro. Na Vila Santa Cecília, a Praça Japão e a rampa da Rua 31 receberam mais uma etapa de capina, roçada e limpeza.

Os trabalhos de capina também foram realizados nas ruas Barão de Mauá, no Jardim Belmonte; 1.050, no Volta Grande; em vias dos bairros Cidade Nova, Santo Agostinho e Aero Clube; além do Córrego Secades, no Conforto. As equipes de roçada atuaram também nas margens do Córrego Bugiu, no Siderlândia; e no escadão atrás da Escola Municipal Prof. Lund Fernandes Villela, no bairro Santa Cruz.

O recolhimento de resíduos aconteceu na Avenida dos Trabalhadores, altura dos bairros Conforto e Vila Santa Cecília; na Via Sérgio Braga (Ponte Alta, Conforto e Vila Santa Cecília); na Rodovia dos Metalúrgicos nas regiões do Jardim Belvedere e Casa de Pedra; além do bairro Morada da Colina.

A limpeza prosseguiu no córrego do bairro São Geraldo e as equipes efetuaram ainda um reparo na rede pluvial da Rua 5, no bairro Três Poços.

Tapa-buraco

A manutenção da cidade também continuou com a operação tapa-buraco. Nesta terça-feira, o serviço foi efetuado na Rua Diolindo Miguel, bairro Fazendinha; na Rua São Sebastião, no Monte Castelo; na Rodovia dos Metalúrgicos; na Avenida Nossa Senhora do Amparo e arredores da Arena Esportiva; e em alguns pontos dos bairros Santo Agostinho e Vila Americana.