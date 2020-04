Suspeito morre em troca de tiros com a Polícia Militar, em Angra dos Reis

Uma troca de tiros ocorrida na noite de segunda-feira entre suspeitos e policiais militares culminou com a morte de um dos suspeitos de tráfico de drogas no bairro Sapinhatuba I, em Angra dos Reis. Os policiais do Batalhão de Choque do BPM estavam fazendo buscas em uma área de mata da comunidade quando foram recebidos a tiros por traficantes. Houve o revide e os suspeitos fugiram par uma área de mata.

Um dos suspeitos foi baleado. Ele foi socorrido pelos policiais militares e levado para o Hospital Geral da Japuíba, mas não resistiu e foi a óbito. Segundo os agentes, com o homem foram encontradas uma pistola, munições e 144 cápsulas de cocaína. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis.