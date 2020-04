Artesãs entregam máscaras de proteção para agentes de combate à endemia

Proposta integra o projeto Máscaras do Bem, que visa à proteção dos trabalhadores em tempos de pandemia do coronavírus

As artesãs de Barra Mansa se tornaram grande aliada do poder público no combate ao novo coronavírus. Neste momento de pandemia, elas substituíram a produção de peças artesanais exclusivas por máscaras de proteção individual. É o projeto Máscara do Bem.

Na tarde desta terça-feira, foram entregues 88 aos agentes de combate a endemia, que estão visitando as residências e orientando sobre o combate ao mosquito Aedes aegyptti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus.

De acordo com a responsável pelo artesanato municipal, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Bhela Santos, já forma entregues 200 peças. “Mas, ainda tem muitas máscaras sendo confeccionadas. A ideia surgiu pela necessidade do produto, que está em falta nas farmácias. Nos mobilizamos, através de uma rede de solidariedade ao próximo, e também como uma forma de agradecimento por comprarem e valorizarem o artesanato local”, disse Bhella Santos.

Depois de prontas, as máscaras são esterilizadas e entregues a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos para encaminhamento aqueles cidadãos que precisam sair de casa e necessitam do material de proteção.