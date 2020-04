Um caminhão baú ficou agarrado no início da tarde desta quarta-feira, por volta das 12h50min, ao bater no tabuleiro da Ponte Pequetito Amorim, no bairro Niterói, em Volta Redonda. O veículo ficou com o baú destruído.

Com o impacto o para-brisas do veículo estilhaçou. O trânsito sob a ponte ficou parcialmente fluindo com lentidão.