Caminhão contêiner chega ao Hospital Regional, em Volta Redonda

Um caminhão conduzindo um contêiner frigorífico com aproximadamente 12 metros de comprimento chegou na manhã desta quarta-feira, ao Hospital Regional (Zilda Arns), no bairro Roma, em Volta Redonda.

O veículo foi contratado pela Secretaria estadual de Saúde com a finalidade de armazenar corpos de vítimas da Covid-19 – funcionando como um necrotério provisório –, já que o necrotério do hospital não tem capacidade para a preservação de todos.

O número mais recente de mortos divulgado da unidade foi de 19. De acordo com o que apurou o jornal junto a uma fonte, não há entre as vítimas fatais pacientes de Volta Redonda. O container vai armazenar os corpos para que sejam seguidos os padrões sanitários específicos para os casos de infecção por coronavírus.

Atualmente, o hospital – que é gerido pelo estado – tem 72 pacientes internados, sendo 35 na UTI e 37 na clínica médica. Dos internados, 11 são da região: quatro de Volta Redonda, quatro de Barra Mansa, dois de Barra do Piraí e um de Rio Claro. Os demais são de outras cidades do estado, principalmente do Grande Rio e Baixada Fluminense.

O hospital de alta complexidade foi inaugurado em março de 2018. Ele é administrado pelo Governo Federal e atende pelo menos 12 cidades do Sul do Estado do Rio. O Cismepa (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba) é composto das cidades de Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Piraí, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Rio Claro, Rio das Flores, Resende, Valença e Volta Redonda.