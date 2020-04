Um caminhoneiro, ainda não identificado, morreu na manhã desta quarta-feira, em um acidente ocorrido por volta das 7 horas, no km 235, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Piraí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o caminhão com placa de Campos (RJ) carregado com melancia saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

O motorista morreu no local do acidente. Foto: Ilustrativa