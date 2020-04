Cerca de vinte bairros recebem em três dias manutenção em Volta Redonda

Prefeitura continua fazendo serviços em toda cidade. Cerca de vinte bairros recebem melhorias

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, vem atuando diariamente na manutenção e limpeza da cidade. Só essa semana, dezessete bairros foram beneficiados com serviços de limpeza, tapa buraco, capina, roçada e recolhimento de entulhos e resíduos. Entre os bairros beneficiados estão: Aero Clube, Cidade Nova, Fazendinha, Jardim Belmonte, Jardim Belvedere, Jardim Provence, Morada da Colina, Niterói, Retiro, Santa Cruz, Santa Inês, São Geraldo, Vale Verde, Vila Americana, Vila Rica Três Poços, Vila Santa Cecília e Volta Grande.

Nesta quarta-feira, dia 15, a SMI trabalhou em diversas frentes. As equipes responsáveis pela capina e caiação atuaram no cemitério municipal, no bairro Retiro; na Rua B, no Cidade Nova; na Rua Barão de Mauá e na servidão Luiz Amaral, ambos no bairro Jardim Belmonte.

Já a equipe responsável pelo serviço de roçada atuou na Ilha São João; no cemitério municipal; nas margens do córrego Bugiu, no bairro Siderlândia; no córrego do bairro São Geraldo; no escadão atrás do Colégio professor Lund Villela, no Santa Cruz; na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês.

Outra equipe, responsável pela limpeza, atuou em praças e canteiros no bairro Santa Cruz; no pomar popular da Rua 93 C, Praça Pandiá Calógeras e Ruas 12, 14, 16, 23 23A e 25, todas na Vila Santa Cecília; Rua 60 e Praça Carlos Fest, no bairro Sessenta e praças na Morada da Colina.

A equipe de roçada trabalhou nos bairros Aero Clube, Santo Agostinho, Volta Grande, na Rodovia do Contorno. Foram utilizados três retroescavadeiras e 12 caminhões.

O prefeito Samuca Silva ressaltou que as ações estão sendo realizadas pela SMI de forma ininterrupta e que os trabalhadores estão bem protegidos. “Estamos nas ruas todos os dias para cuidar da nossa cidade. Os trabalhadores estão passando por orientação e estão tomando os cuidados de proteção a Covid-19. Eles estão na rua em segurança e pedimos para que a população continue em restrição social para ficar em segurança também. Vamos todos cuidar da nossa cidade, cada um fazendo a sua parte”, pediu o prefeito.