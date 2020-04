Denúncia leva PM onde carro estava sendo depenado em Barra Mansa

Policiais militares receberam uma denúncia informando que suspeitos estariam depenando um veículo Corsa verde placa kMR-4382, na Rua Expedito Leite Serrão, no bairro Boa Sorte.

Os agentes foram até o local onde encontraram o veículo sem as rodas, kit gás, rádio e outros acessórios. Os suspeitos deixaram o local ao perceber a chegada dos policiais militares.

O proprietário do veículo, que é morador da Avenida do Contorno, no bairro Mangueira, foi identificado, mas não foi localizado. O carro foi rebocado e levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.

Uma mulher compareceu à delegacia e providenciou um reboque para levar o carro para sua residência. Não foi explicado o motivo que não foi feito o registro do furto/roubo do carro.