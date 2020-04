Escola de Governo e Gestão de Volta Redonda divulga cursos online

Objetivo da Escola de Governo e Gestão de Volta Redonda é promover atualização durante o período de isolamento social

A Escola de Governo e Gestão (EGG) de Volta Redonda, implantada em 2017 pelo prefeito Samuca Silva, tem o objetivo de promover capacitação e atualização constante dos servidores públicos municipais. Neste período de isolamento social para evitar a circulação do novo coronavírus e o contágio pela Covid-19, quando a maioria dos funcionários da prefeitura está em home office, a equipe da escola pesquisou e selecionou cursos online da Escola Virtual de Governo (EVG) para manter a meta de qualificação do serviço público.

O prefeito Samuca Silva lembra que a Escola de Governo e Gestão foi um projeto criado logo no início da sua gestão e tem uma missão clara: capacitar o servidor. “Sabemos que ele é o responsável, direta ou indiretamente, por atender a população. E não há como melhorar o atendimento e os serviços aos cidadãos sem qualificar e valorizar continuamente os nossos funcionários”, ressaltou Samuca.

Em julho de 2019 foi inaugurada a sede da escola, no bairro Siderópolis, espaço físico que está fechado por conta da quarentena. “Somente no ano passado, mais de 70 oportunidades de treinamento e desenvolvimento profissional foram oferecidas aos servidores e a novidade para 2020 foram os primeiros cursos na modalidade à distância. Agora, para não frear o objetivo de manter os profissionais qualificados, apresentamos os cursos online”, falou Samuca.

Os funcionários contam com seis sugestões de temas variados. Para fazer os cursos basta acessar o link referente ao tema que mais interessar. A primeira opção é “Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço Público”, um curso que apresenta dicas sobre ferramentas tecnológicas capazes de facilitar o dia a dia de trabalho e de estimular a criatividade das pessoas. O tema pode ser acessado pelo link: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211/; “Governo Aberto” é um curso que explora os fundamentos e objetivos do Governo Aberto e examina os desenvolvimentos atuais, incluindo a abertura e reutilização de dados governamentais, como a divulgação de dados pelos governos dos Estados Unidos e da Europa. O link é: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/140/.

“Gestão por Competências” é outra opção. O curso aborda o papel da gestão por competências no contexto público e como ela pode contribuir na identificação de lacunas e para o aperfeiçoamento de servidores. Link: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/175/. Já “Controles na Administração Pública” trata os temas Prestação de Contas, Controles na Administração Pública, Controle Externo, Controle Interno e Controle Social. Link: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/278.

Ainda há o curso “Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais”, que apresenta um panorama sobre a nova legislação brasileira de proteção de dados pessoais (Lei 13.709/18), compreendendo os temas mais importantes para a sua implementação, como: fundamentos e campo de aplicação, princípios e direitos do titular, responsabilidades dos agentes, aspectos internacionais, segurança e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entre outros. O objetivo do curso é capacitar as pessoas para entenderem, de forma rápida e acessível, o funcionamento e diretrizes básicas expostas na nova lei geral de proteção de dados do Brasil. O acesso é pelo link: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153/.

E a “Gestão de Riscos no Setor Público” esclarece que, no contexto governamental, os riscos podem ter impactos de grande escala. A capacidade de antevê-los, de identificá-los, de analisá-los e de elaborar um planejamento de respostas contundente depende significativamente da percepção das pessoas, que precisam desenvolver um olhar aguçado sobre o contexto ou realidade em que se inserem. Pensando nisso, o curso tem como objetivo capacitar pessoas para aplicar as noções de gestão de riscos no contexto do setor público. Link: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/127.