Exposição virtual celebra 115 anos da Ponte Velha

Imagens e histórias do patrimônio cultural de Resende estarão disponíveis na mostra

Os 115 anos da Ponte Dr. Nilo Peçanha, mais conhecida como Ponte Velha, vão ser celebrados de uma maneira diferente. A estrutura, que veio da Bélgica para ser montada sobre o Rio Paraíba do Sul e já enfrentou tantas intempéries, agora assiste Resende combater os efeitos da pandemia mundial do coronavírus. Desta forma, respeitando os protocolos de distanciamento social, a Prefeitura, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, preparou uma celebração virtual, através da exposição de fotos e histórias que cercam o cartão postal da cidade.

O acesso à mostra será feito por meio do site da Prefeitura de Resende <http://resende.rj.gov.br/>, que a partir do dia 16 terá um espaço especialmente criado para guardar as fotos, textos e documentos que remontam a história da Ponte Velha. Na verdade, a exposição vai trazer informações de antes mesmo da passagem sobre o Rio Paraíba ser construída. Época na qual, segundo os relatos, a travessia ou era feita a nado ou através de canoas. Isso durou até o ano de 1824, quando uma ponte feita a partir de pranchões de madeira e terra batida foi construída por fazendeiros e moradores, ainda com mão de obra escrava.

De lá até o dia 16 de abril de 1905, literalmente muita água passou. Há registro da construção de uma segunda ponte em 1836 e muitos lances capitais até a chegada da estrutura metálica vinda do Velho Continente, que possibilitou a construção da ponte, que recebeu nome do então “presidente” do Rio de Janeiro. Além disso, há boas histórias mais recentes, como a luta de Claudionor Rosa para garantir obras de reparo da ponte mais charmosa do Sul Fluminense.