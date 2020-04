Polícia Militar apreende menor com drogas em Paraíba do Sul

PM apreende menor com posse de drogas

Policiais militares apreenderam na tarde desta terça-feira, após uma denúncia anônima, um adolescente, de 16 anos, com drogas na Rua José da Silva Leal, no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul. Segundo os agentes, o adolescente tentou fugir jogando as drogas no chão, mas foi contido. Durante o flagrante os agentes apreenderam 15 pedras de crack que estavam escondidas no bolso da bermuda que ele usava.

O adolescente teria admitido que estava vendendo as drogas. Ele foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Paraíba do Sul. Ele autuado por fato análogo ao tráfico de drogas e liberado em seguida. No entanto, se comprometeu junto com o responsável a comparecer à Justiça quando for intimado.