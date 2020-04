VR: Proposta de maior flexibilização de comércio será apresentada ao MPRJ

Prefeito Samuca diz que proposta de maior flexibilização será apresentada em conjunto entre VR, Barra Mansa e Pinheiral

O prefeito Volta Redonda, Samuca Silva, anunciou em transmissão ao vivo nesta quarta-feira, dia 15, que irá apresentar ao Ministério Público do Estado do Rio uma proposta para a reabertura gradual do comércio na cidade. A proposta será apresentada pelas cidades de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral. O prefeito ainda atualizou os dados da Covid-19, o Novo Coronavírus, no município.

Houve um aumento de sete (5 mulheres e 2 homens) casos na cidade, que agora têm 134 casos confirmados de coronavírus na cidade. 61% dos casos confirmados são de mulheres e 39% de homens. São 7 mortes confirmadas. Há ainda três óbitos suspeitos do vírus, aguardando resultado de exames. O número de suspeitos também cresceu e chegou a 735. Ao todo, 375 exames suspeitos deram negativos.

“Estamos seguindo o protocolo e todos que estão com sintomas de coronavírus e procuram a rede de Volta Redonda são colocados em quarentena. Isso visa evitar o contagio. Se a gente mantiver a média de confirmados (cerca de 15%), podemos ter mais 130 casos confirmados. O vírus é mundial e está em Volta Redonda, por isso importante manter os cuidados e as restrições’’, disse Samuca.

O prefeito ainda informou que medidas de flexibilização para funcionamento do comércio deverão ser postas em pratica apenas para depois do dia 27 de abril. “Eu me solidarizo com empresários, trabalhadores ambulantes, profissionais liberais. Me coloco no lugar de todos. Dia 27 de abril é o prazo que estamos colocando para isolamento. Por isso estamos pedindo para que as pessoas fiquem em casa, seguindo as orientações, até lá”, comentou o prefeito.

Samuca explicou que terá uma reunião junto ao Ministério Público para debater a reabertura do comércio. “Teremos uma reunião na sexta, junto com os prefeitos de Barra Mansa, Rodrigo Drable; e Ednardo Barbosa, de Pinheiral; junto com o MP para que possamos buscar caminhos para abrir o comercio de forma segura para a população. Temos uma decisão judicial em vigor que não permite a abertura. Por isso vamos buscar esse diálogo com o MP e sempre visando a saúde da população’’, acrescentou Samuca.

De acordo com Samuca, a abertura do comércio dependerá, além do MP, do posicionamento do Governo do Estado e da capacidade atual dos leitos da rede de saúde da cidade. “Por isso estamos preparando a cidade para o aumento de casos, com o Hospital de Campanha (114 leitos), Hospital Santa Margarida (44 leitos), Hospital do Idoso (28 leitos), entre outros’’, finalizou.