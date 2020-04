Deputado Antonio Furtado recebe representantes das entidades comerciais de VR

Reunião foi para apresentar proposta para abertura gradual do comércio na cidade

Depois de tomarem conhecimento do Projeto de Lei 1764/2020, que prevê regras para o funcionamento do comércio no Brasil durante a Pandemia de Covid-19, protocolado pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado, representantes das entidades comerciais de Volta Redonda se reuniram com o parlamentar, na tarde de hoje (16/04), para apresentar a proposta “Vida Mais Emprego”. O objetivo da ação é permitir que o comércio da Cidade do Aço retome as atividades gradualmente.

– As preocupações de saúde, que são muito louváveis, não podem afastar nossa preocupação com a economia. 2020 está sendo um ano muito difícil, mas acreditamos que podemos ter ações que ajudem a superar toda essa crise. Os representantes das entidades comerciais de Volta Redonda estão preocupados com o alto número de demissões no município e por isso vieram conversar comigo e me apresentaram o projeto “Vida Mais Emprego”, para que a reabertura dos estabelecimentos aconteça de maneira gradativa e garanta que as pessoas não percam o emprego – considerou o parlamentar.

Em levantamento realizado pelas entidades de Volta Redonda, em menos de um mês já foram realizadas mais de 3 mil demissões. Número considerado alarmante por considerar o comércio como a maior empregador da região.

– Em Volta Redonda temos mais de 10 mil estabelecimentos comerciais que geram mais de 40 mil postos de trabalhos. Somos o maior empregador disparado. Não podemos acabar com os empregos em nossa cidade. A nossa luta é para que não continuem acontecendo demissões – destacou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL), Gilson de Castro.

A sugestão das entidades é que o comércio da cidade volte a funcionar gradativamente, respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) oferecendo todas as garantias de segurança e higiene para a população e funcionários.

– Trouxemos o nosso plano para retomada das atividades econômicas em Volta Redonda, o “Vida Mais Emprego”. Nossa intenção é sempre juntar forças e desenvolver a retomada da economia. Com todas as lojas funcionando com segurança e higiene e poucos atendimentos ao mesmo tempo, como fazemos com os supermercados e bancos. Vamos trabalhar juntos para essa retomada em Volta Redonda – afirmou o presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropastorial e Prestadora de Serviços de Volta Redonda (Aciap-VR), Luiz Fernando Cardoso.

Da mesma maneira que já havia defendido essa postura ao protocolar o Projeto de Lei no início da semana, o deputado federal Delegado Antonio Furtado considerou benéfico a proposta dos representantes da classe comercial.

– Não podemos causar um colapso na economia a pretexto da saúde. Temos que trabalhar com bom senso e equilibrar as duas situações. Entendo as manifestações dos empresários em flexibilizar parcialmente o isolamento social e acredito que reabrir o comércio com cautelas é a única forma segura de salvar empregos. Se forem atendidos, rigorosamente, os requisitos necessários de limpeza e higienização recomendados pela OMS, podemos começar promover uma abertura gradual do comércio – defendeu o parlamentar.