Deputado Furtado quer saber como o dinheiro para combater o Covid-19 tem sido utilizado

Em conversa com o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, pode entender as estratégias da cidade para conter a pandemia

O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve ontem (15/04) com o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e o secretário de saúde, Sérgio Gomes, para saber como o município tem tratado a questão do Coronavírus e como será utilizado o repasse de R$900 mil que fez para Barra Mansa combater a doença. O município tem sido bastante elogiado pelas ações de enfrentamento ao Covid-19 e registrado baixo índice de mortes.

– Em um momento tão sensível como este, estamos buscando remanejar recursos. O novo coronavírus se alastra no mundo e precisamos ser solidários. Eu, de fato, tenho buscado linhas de créditos e emendas para que a população tenha um atendimento de saúde melhor. Sabemos que neste momento é necessário muita cautela. As pessoas precisam utilizar equipamentos de proteção e ter um sistema de saúde 24horas. Parabenizo o trabalho que tem sido realizado em Barra Mansa pelo secretário de saúde e pelo prefeito Rodrigo Drable. Tenho certeza que, com a excelência desse trabalho, em pouco tempo a pandemia estará vencida – afirmou o deputado.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, a emenda liberada pelo deputado Delegado Antonio Furtado vai possibilitar um melhor atendimento de média e alta complexidade no município, além de ajudar a custear a compra de novos teste para o Covid-19.

– Esse recurso que veio para o Piso de Atenção Básica (PAB) e de Média e Alta Complexidade (MAC) é de uma valia extrema para dar uma reestruturada na rede básica e comprar mais exames. É muito importante contar com o apoio e incentivo do deputado Furtado no nosso município – explicou o secretário Sérgio Gomes.

A questão do avanço do Coronavírus é uma situação emergencial no país. Os dados referente ao número de casos cresce a cada dia. Já são quase 30 mil casos confirmados e mais de 1,7 mil mortes. No estado do Rio de Janeiro o número chega a 3,4 mil de contaminados e 229 mortes. Em Barra Mansa já foram confirmados 24 casos da doença e uma morte.

– No momento de dificuldade que vivemos, é fundamental que tenhamos apoio, principalmente, para a captação de recursos. O apoio do deputado tem permitido que ações sejam implementadas e que o atendimento a população seja feito na ponta – agradeceu o prefeito Rodrigo Drable.

Desde que começaram os casos de Coronavírus na região Sul Fluminense, o deputado federal Delegado Antonio Furtado já destinou quase R$4 milhões em recursos, distribuídos em várias cidades, para o combate da doença.

– Eu venho buscando, junto com minha equipe, a liberação de recursos financeiros para combater o Coronavírus. Essas verbas são adicionais, pois eu já tinha enviado antes mais de 8 milhões de reais para a Saúde do Sul Fluminense. Agora, nossa preocupação é evitar que ocorra um aumento exponencial de pessoas contaminadas e vamos conseguir esse objetivo – finalizou o Deputado.